Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin, "Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız ve beklentilerimiz ile İran-ABD Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyet vurgulanacaktır." açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) 53'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, TUSAŞ'ın geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat kabiliyetinin artırılmasına, Türkiye'nin savunma gücünün geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

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TUSAŞ'ın sahip olduğu mühendislik yetkinliği, üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük havacılık ve uzay sanayii yerleşkelerinden biri olan TUSAŞ'ta, 5'inci nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN, ilk milli Jet Eğitim Uçağımız HÜRJET, ilk yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, ANKA, Aksungur, Süper Şimşek insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopterlerimizle, Uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve üretilmektedir. Temel Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ ile ilk milli genel maksat helikopterimiz Gökbey'in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanmaktadır."

Aktürk, envantere yeni giren silah sistemlerine ilişkin de bilgi verdi. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından yapılan çalışmaları anlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"MKE tarafından hafta içerisinde, Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'nde yer alan 20 milimetre silah sistemi, Macaristan'ın insansız kara aracına 81 milimetre Havan namlu grubu ise Slovenya'nın paletli insansız kara aracına entegre edilerek Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 fuarında ilk kez uluslararası kamuoyuna tanıtılmış, Mobil Araç Platformu (MAP) DUAL'in, PMT-76 platform makineli tüfek ile entegre edilerek test atış faaliyeti başarıyla gerçekleştirilmiş. Özbekistan makamları ile küresel barut ihracatına yönelik anlaşma imzalanmış, çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır."

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Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik ve caydırıcılığını artırmak amacıyla savunma sanayi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen platformların envantere kazandırılması kapsamında, 20 Haziran'da İstanbul Tersanesi Komutanlığında "Gemi Teslim ve Hizmete Giriş Törenleri" yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleştirilecek törenlere ilişkin bilgi veren Aktürk, "Contraamiral Roman (261) Korveti Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi, TCG Ç-161 Yeni Tip Çıkarma Gemisi, TCG Gökırmak Kıyı Römorkörü ile, milli sistemlerle modernize edilen TCG 18 Mart Denizaltısı hizmete alınacak, 4'üncü İstif Sınıfı fırkateyn İçel'e bayrak çekilecek, Tepe Sınıfı Hava Savunma Harbi Muhribi Kocatepe'nin üst bina bloğu kızağa konulacak, Pirana Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) ile fırkateynlerimize dikey iniş kalkış yapan BAYKAR Kalkan İHA envantere alınacaktır." diye konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi.

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Bakan Güler'in programlarına ilişkin bilgi veren Aktürk, Güler'in, bugün Brüksel'de icra edilen "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" ile "NATO Savunma Bakanları Toplantısı"na katılacağını belirtti.

Aktürk, şunları kaydetti:

"NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya sağlanacak destekle bölgesel ve küresel güvenlik konularının ele alındığı toplantılar kapsamında Bakanımız tarafından NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan müttefikler arasında daima ilk beş içerisinde yer alan Türkiye'nin, başta NATO harekat ve misyonları olmak üzere İttifak'ın savunma ve caydırıcılık duruşuna sağladığı katkılar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeler ile yüzde 5 savunma harcaması hedefine yönelik çalışmalarımız ve bu konudaki kararlılığımız, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO çerçevesinde sağladığımız destek ve katkılar ile bölgede adil, kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisine yönelik diplomatik girişimlere verdiğimiz destek, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız ve beklentilerimiz ile İran-ABD Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyet vurgulanacaktır."

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Aktürk, Güler'in toplantılar vesilesiyle Fransa ve Hollandalı mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, savunma ve güvenlik gündemini, ikili ve çok taraflı ilişkileri ve işbirliğini geliştirme imkanlarını ele alacağını dile getirdi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığını söyledi. Bu kapsamda yapılan çalışmalara değinen Aktürk, "Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde, 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir." dedi.

Sınır güvenliği çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Aktürk, "Hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 şahıs yakalanmış, 2 bin 112 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 534, engellenen kişi sayısı da 38 bin 305 olmuştur. Hafta içerisinde ayrıca, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

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Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Letonya ve Polonya'da Baltops, Romanya'da Eurasian Partnership Mayın Karşı Tedbirleri Davet, Norveç, İsveç ve Finlandiya'da Ramstein Flag ile Romanya'da Sea Breeze-I tatbikatları yarın sona ereceğini ifade eden Aktürk, 7 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen Live Minex, Estonya'da icra edilen Vigorous Warrior NATO Sıhhi Destek ile Polonya'da gerçekleştirilen NATO Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik (CWIX) tatbikatlarına katılım sağlandığını söyledi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, 15-25 Haziran'da Gürcistan'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı icra edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"22-26 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, sivil kurum ve kuruluşlarının yer alacağı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı ile Hava Kuvvetlerimizin ev sahipliğinde, 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Konya'da 'Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı'nın icra edilmesi, diğer yandan 19 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da Sivil-Asker İş Birliği Quadriga, ABD'de Fleetex-250 ile, Norveç'te Steadfast Duel-2026 tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır. 8-12 Haziran tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Avrupa Bölgesel Atış Şampiyonası'nda Erkek Tabanca Takımımız 25 metrede, Askeri Çabuk Tabanca kategorisinde şampiyonluk, Merkez Ateşlemeli Tabancada 3'üncülük, Kadın Tabanca Takımımız ise 25 metrede, Tabanca ve Tabanca Askeri Çabuk kategorilerinde 3'üncülük elde etmiştir."

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Bakanlığın, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam ettiğini dile getiren Aktürk, "Yeşil Vatanımızın korunmasına destek sağlamak amacıyla 2026 yılı yangın sezonu için Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bulunan 'Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü' kapsamında, planlanan hava araçları konuş yeri intikalleri tamamlanmıştır." dedi.

Bakanlık tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

ABD ile İran arasındaki mutabakata ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir. Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır."

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Bakanlık tarafından, Konya'da konuşlandırılan SAMP-T Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Türkiye'nin, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını da sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır."

Türkiye'de eğitim alan müttefik ülke askerlerine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Halihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya'nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 misafir askeri personele eğitim verilmektedir. Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askeri Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir."

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, "NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay-Yıldız Karargahı'mızda konuk savunma bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna karargahın 'yıldız' bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir." yanıtı verildi.