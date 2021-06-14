Karayalçın: Doğru olan Kılıçdaroğlu'nun aday olması 0:00 / 0:00

Habertürk'e konuşan SHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, ittifakların ister sağ ister sol tandanslı olsun maksimum oy alabilmesi için katılan partilerin kendi tabanlarından maksimum oy alması gerektiğini söyledi. Bunun da ittifak partilerin ittifak içinde kendi kimliklerin muhafaza etmelerine bağlı olduğunu belirten Karayalçın, "Her parti kendi mahallesinin oylarını alabilmesi gerekiyor. Solcular solculardan liberaller liberallerden muhafazakarlar kendi oylarını getirebilmeli. Aksi takdirde partiler birbirine benzerse o Zaman o oyu alamazlar ittifakın da anlamı kalmaz" dedi.

İttifaktaki partilerin birbirine benzememesi gerektiğinin altını çizen Murat Karayalçın, "İttifak partileri birbirine benzemeye başlarsa o ittifakın tam ortasında duran parti güç kazanmaya başlar" ifadelerini kullandı.

İttifakın genişleyebileceğini de belirten Karayalçın, sadece bir parti karşıtlığı üzerinden bir araya gelmenin yeterli olmayacağını söyledi. "İttifak bir programa dayanmalı. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılını inşa etmeliyiz. Bu inşa için program gerekiyor, o program üzerinde mutabakat sağlanmalı" dedi.

"İTTİFAKIN ÇATI PARTİSİ CHP, DOĞRU OLAN KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI"

Millet İttifakı'nın ortak aday çıkarması gerektiğini savunan Murat Karayalçın ,"Bu parti genel başkanlarının müzakeresi ile olacaktır. Aday, partili olacaksa doğru olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani en büyük partinin, ittifaka önderlik yapan partinin genel başkanın Cumhurbaşkanı adayı olması doğal. İttifaklarda büyük partinin genel başkanı aday olur, teamül böyledir" dedi.

"CHP'DE ÖN SEÇİM YAPILMALI"

Her partinin kendi adayını çıkarma formülünü de değerlendirdi SHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, "Ben o zaman CHP'de ön seçim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mansur Bey, Ekrem Bey her kimin adı geçiyorsa, CHP'nin 1.2 milyon üyesinin katılımıyla ön seçim yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"HEMEN YARIN SEÇİM YAPILMALI"

Erken seçim çağrısı da yaptı Murat Karayalçın, "Hemen yarın seçim yapılmalı ya da haftaya pazar günü. Türkiye yönetilememe halini yaşıyor. Yazık Türkiye'ye, böyle devam edemez" dedi.