AA

Adıyaman'da, edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet A.'ya ait 3 katlı bir evin birinci katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla çocuklarını yangından kurtaramayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KURTARIP AİLELERİNE TESLİM ETTİ

AA'da yer alan habere göre nefeslerin tutulduğu dakikalarda olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, iki çocuğu alevler arasından kurtarıp ailesine teslim etti. O anlar kamera görüntülerine de yansıdı. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.