AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekçi, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor.

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ADAYLIK TEKLİFİNİ ALINCA "ZOR EYVAH" DEMEDİM "OH ÇOK İYİ" DEDİM

Hiç bir şekilde zor değil. İzmir bizi için alınan oy oranlarına bakacak olursak farklılık görülebilir ama İzmir'in potansiyelinin geçmişe baktığımızda Demokrat Parti ve Serbest Cumhuriyet Fıkrası dönemlerinde çok hızlı cevap verebildiğini görüyorum. Onun için 'zor eyvah! asla' demedik 'oh çok iyi' dedik. Adaylığımız açıklanmadan 10 gün önce sayın Cumhurbaşkanımız teklifte bulundu. Olacağına inanmasaydım, İzmir'in bize heyecanı olmasaydı, bizi teşvik etti. Diğer taraftan tüm kalbimle, samimiyetiyle İzmir'in millete hizmetkâr olan belediyecilik anlayışına hazır olduğuna inandığım için kabul ettim.

OY ORANI OLARAK BİR HEDEF KOYMAM! MİLLETİN İRADESİNE SAYGILIYIZ

Cumhur İttifakı'nı burada gözardı etmemek lazım. İzmirli'nin de değişkenliğe cevap vereceğini dikkate almak lazım. Bu performansı göstereceğiz inşallah. Oy hedefini söylemem. Demokraside şehir ve demokrasi kazanır. Onun için şu oranı koyup da onun dışındaki başarısızlık veya başarı olarak algılamamak lazım. Hizmet sevdamızı anlatacağız. İzmir'in onayına sunacağız. İzmir ne derse bunun üzerine asla başka bir anlam yükleriz. Üzerimize düşeni yapacağız. İzmir buna kesilikle olumlu cevap verecektir. Milletin iradesine ipotek koymak gibi bir niyette değiliz.



BİNALİ BEY'İN İNSANLARI NE KADAR CANDAN DİNLEDİĞİ BİLİNİYOR

Önceki İzmir adayımızın aldığı oy kesinlikle başarıdır. Zaten bunun üzerine mutlaka çıkacağız. İzmir'den aldığımız refleks de bu zaten. Bu seçim kampanyasının en önemli sloganı, İzmir'de sokak sokak, insan insan dolaşarak bir seçim kampanyasına başladık. Dolayısıyla AK Parti, CHP, MHP, HDP meselesi değil. Şu anda İzmir'i dinliyoruz. Anket çalışmaları yapıyoruz, defalarca yapıyoruz. Binali Bey'in insanları ne kadar içten ve candan dinlediği herkes iyi biliyor, İzmir'e yaptığı hizmeti de herkes çok iyi biliyor.





AK PARTİ'Yİ KONYA'DAKİ KALIPLA İZMİR'E GETİRMEK YANLIŞ OLUR

Şehrimizin çok eksiği var. Bütün bunların hepsinin altından kalkabilecek bir performansa, bilgiye, birikime sahip olduğumuzu görüyoruz. 1 Nisan'dan sonra kollarımızı sıvayacağız milletimiz tevecüh gösterirse. Siyasi partilerin tamamından bahsediyorum. Bu AK Parti olur, CHP olur başka bir parti olur. Farklı şehirlerde farklı refleksler vardır. CHP bugün İzmir'deki kalıbı Kayseri'de, Erzurum'da uygulamaya çalışırsa oralarda başka yanlış olur. AK Parti'yi Konya'daki kalıpla İzmir'e getirmek yanlış olu.

İZMİR'E HİZMET EDEN BÜTÜN BAŞKANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN

İzmirli'nin hassasiseyetlerine baktığımızda söylendiği gibi algılarda değil altyapı, pratik yollar, yeşil alanların yetersizliği ile hassasiyeti. Bunları söylerken yapmamışlar, etmemişler diye bir şey söylemiyoruz. Geçmiş bütün belediye başkanlarımızdan, İzmir'e hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Çakmur'dan, Aziz Bey'den, Özfatura'dan Allah razı olsun. Milletimiz teveccüh göstermişse ona yan gözle bakılmaz.





CHP'Lİ KARDEŞLERİME DİNİ HASASSAYETSİZ DERSENİZ YANLIŞ OLUR

İzmir'i ciddiye almak lazım, eğer oradaki insanlar 'Biz şundan dolayı endişe ediyoruz' anlatmak lazım. Yaşam tarzıyla ilgili kaygı yok. Eğer varsa bir endişe bunu kesinlikle dikkatle dinlemek lazım. Herkesin özel hayatı vardır. Kimsenin hayatına karışmak kimsenin haddine değil. Bu şu parti, bu parti diye insanları yargılamamak lazım. Hiçbir spor faaliyetini ideolojik yapıya yamayamazsınız. Bölmemek, parçalamamak lazım. Bugün öyle bir yanlış yere gidersiniz ki, CHP'li kardeşlerime sanki dini, milli vecibelerini yerine getirmeyen hassasiyetleri olmayan insanlar haline getirirsiniz ki, son derece yanlış olur.



TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE İÇKİ RUHSATI SINIRLAMASI YOK

Tabakhane'nin Denizli'nin göbeğinde olduğunu herkes gidip baksın. Orası tamamen boşaltıldı. Tarihi bir dokuya sahip. Öyle bir yerin eğlence yeri haline getirilmesi. İçkili yerlerle ilgili hiçbir yerde sınırlama yoktur. Türkiye bunları tartışmamalı artık. İzmir'in sorunları başka. Bunları kalkıp da İzmir'in önüne koyarsanız vallahi haksızlık yaparsınız. İzmir'in altyapı, katı atık, ulaşım, içme suyu, kanalizasyonla ilgili altyapı yoksunluklarını bir kenara bırakıp da İzmir'i buna tahvil ederseniz bu bir haksızlıktır.





NE ŞEKİLDE YAŞARSA YAŞASIN ONA KİMSE KARIŞAMAZ

Eğer bir İzmirli'nin yaşam standardı kaygısı varsa onu dinleriz. Ne şekilde yaşarsa yaşasın, nasıl giyinirse giyinsin Allah'a çok şükür bunların yaşandığı bir Türkiye var. Bunlar o kadar gereksiz tartışmalar ki. Kurtuluş Savaşı'nda bazı softalar şunu tartışıyormuş, güneşin ısıttığı suyla abdest alınır mı, alınmaz mnı diye, aynı bu işte. İzmir yaratılıştan dünyanın en güzel şehirlerinden, doğuştan Akdeniz'in en güzel şehri.





İZMİR SAĞLIK, TURİZM, BİLİM, LOJİSTİK MERKEZİ OLSUN İSTİYORUZ

Altyapı, ulaştırma, trafik sorununa el atacağız. İzmir turizm merkezi, sağlık turizmi, eğitim, bilim, lojistik merkezi olsun. Kültür, müzeler merkezi olsun. İzmir geriatri merkezi olsun. Tarımsal ihracatla ilgili, teknolojilerle ilgili, hayvancılık teknolojileriyle ilgili merkez olsun. Finansman, bankacılıkla ilgili, patenti ile bilgisi ile her şeyiyle imkanların sağlandığı bir merkez olsun.





ÇANAKKALE'YE YAPILAN KÖPRÜ EN ÇOK İZMİR'E YARAYACAKTIR

İzmir elektronik ticarette dünyada belirli merkezlerden biri olacak. Türkiye'nin yaklaşık 3,5 saatlik çevresinde dünya ekonomisinin, tüketim gücünün yüzde 50'si var. Türkiye'nin en avantajlı şehri İzmir'dir. Çanakkale Köprüsü yapılıyor. Bunun hitap ettiği en büyük yer İzmir'dir. İstanbul-İzmir hızlı treni. Ankara-İzmir hızlı treni ve otoyolu. Ankara-izmir'i sadece öyle görmeyin. Kars-Ardahan ve Çin Seddi'ne kadar gidecek olduğunu unutmayın.





BİZİM BİR İZMİR HİKAYESİ YAZMAMIZ LAZIM! İZMİR'İ KÜSTÜRMEMELİYİZ

Biz İzmir'i değişen dünyaya, gelişen Türkiye'ye küstüremeyiz, sırtını döndüremeyiz. İzmir Türkiye'nin ekonomik anlamda üçüncü büyük şehri. İzmir açık ara ikinci olmalı. Bizim bir İzmir hikayesi yazmamız lazım. İzmir buna hazır mı? Hayır. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok borçlu belediyedir, faiz ödemesi vardır vs. Bunların hepsi halledilir. İzmir o kadar büyük potansiyel ve dinamiz ki, bununla dünya finans piyasalarına çıktığınızda inanın bana çok kolay finans bulursunuz.

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