Ödemiş'te bir orman işçisi şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ödemiş'teki yangında söndürme çalışmalarında mücadele veren orman işçisi İbrahim Yumaklı'nın şehit olduğunu, bir işçinin de yaralandığını duyurdu.

İbrahim Demir

Bakan Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur.



Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.



Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.



Aynı… pic.twitter.com/ua6tsIQOdc — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 3, 2025

Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan’ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum.

İbrahim Demir

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Ödemiş yangınında hayatını kaybeden İbrahim Demir evli 2 çocuk babasıydı. 39 yaşında olan Demir 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde operatör olarak işe başlamıştı.

RAGIP ŞAHİN YARALANDI

Öte yandan Ödemiş yangınını söndürme işlemlerinde görev alan orman işçisi Ragıp Şahin yaralandı. 2. dereceden yanık olan Şahin, tedavi altına alındı.