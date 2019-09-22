Antalya- Afyonkarahisar Karayolu'nun Sinanpaşa ilçesine bağlı Damlalı Boğazı mevkii yakınlarında, Kürşat Malkoç'un (39) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampolden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

ANNE VE İÇİ KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada, otomobildeki Pınar Gülşen Malkoç (37),Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç (2) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Kürşat Malkoç ile Feyza Malkoç (9) yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Pınar, Selim ve Eda Serra Malkoç'un cenazeleri ise morga konuldu.