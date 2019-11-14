OYAK, Total Oil Türkiye ile Moil’i satın almak için Demirören Holding ile görüşmelere başladı. OYAK, şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacağını açıkladı. Bu açıklama, sektörde büyük yankı ve heyecan uyandırdı.

Aslında OYAK, petrol sektörüne yabancı değil. OYAK, akaryakıt sektörüne 30 yıl önce girdi. OYAK, 1990 yılında Elf markasıyla akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren “SELYAK”a ortak oldu. Bu şirkette, Fransız Elf’in payı yüzde 68, OYAK’ın payı yüzde 32 düzeyinde bulunuyordu. 12 yıl ortaklık devam etti.

OYAK, 2002’de, Elf ile yine bir Fransız şirketi olan TOTAL’in birleşmesi üzerine akaryakıt piyasasından çekildi; SELYAK’taki ortaklığını sona erdirdi.

HIZLI GİRİŞ

OYAK, 17 yıl sonra akaryakıt sektörüne girmeye hazırlanıyor. Üstelik, bu hızlı bir giriş olacak. OYAK, Demirören’den TOTAL Oil Türkiye ve Moil’i kısa süre içinde devralmayı hedefliyor. Bunun işaretleri de gelmeye başladı.

Petrol sektörü kulislerine göre satış işlemlerinin yeni yıla girmeden aralık ayı içinde tamamlanması hedefleniyor. Tutar konusunda da bazı rakamlar konuşuluyor. Kulislerde, TOTAL Oil Türkiye ve Moil için 400- 450 milyon dolar aralığında bir tutar dile getiriliyor.

İLK DÖRDE GİRECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),ağustos ayı petrol sektörü raporuna göre, akaryakıt sektörünün ilk 4 büyük şirketi sırasıyla Petrol Ofisi AŞ, Opet ve Shell ve BP. OYAK’ın, TOTAL Oil Türkiye ve Moil’i satın alması durumunda kısa süre içinde BP’nin önüne geçmesi, Türkiye’nin dördüncü büyük akaryakıt dağıtım şirketi olarak öne çıkması bekleniyor.