CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki işçilerin grev yapmasına yönelik, "Buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları vardır. Bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı 'grev kırıcı' diyeceksiniz?" ifadesini kullandı.

Özel, beraberindeki heyetle Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

A Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, Ağıralioğlu'na partilerinin kuruluşu sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

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Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Biz bu topraklarda yolcu değiliz, hancıyız, emri hak vuku buluncaya kadar da burada olacağız. Bize ömür biçenler oldu ama hepsi arkalarına bakmadan kaçtılar' şeklinde ifadelerini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu Özel, şöyle yanıtladı:

"Bu sözleri, parti içine yönelik söylediğini hepimiz biliyoruz. Hak vaki olana kadar, asgari ücretlinin sürünmesine, emeklinin perişanlık, gençlerin umutsuzluk çekmesine, suçsuz siyasetçilerin hapiste tutulmasına itirazımız var. Sayın Erdoğan, Allah ne kadar ömür verdiyse o ömrü, en iyi, sağlıklı şekilde sevdikleriyle geçirsin. Bizim derdimiz, vatandaşın yakasından düşsün. 'Yolcu değil, hancıyız' meselesini bize söylüyorsa, biz hanı inşa edenleriz. Lozan'a, anayasaya, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Misakımilli sınırlarına, üniter yapıya hassasiyet göstermemiz, hancı ya da yolcu olduğumuzdan değil, hanı inşa edenler olduğumuzdandır. Demokrasiyi 'tramvay' diye görüp, 'bugün işimize geldi bindik, işimize gelmediğinde ineriz' lafını, 31 Mart istasyonunda indiğini ve artık demokrasi tramvayında olmadığını hepimize ispat ediyor. Orada da vatman değil, o tramvayın raylarını döşeyenleriz."

REKLAM Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'te bir komisyon oluşturulması fikrini savunduklarını anımsatarak, "Tüm siyasi partilerin önemsendiği, Meclisi ve milleti temsil eden en doğru yapıdan bir komisyonun oluşturulduğu, Türkiye'ye demokrasi getirecek bir komisyon olduğu, komisyonun tüm hassasiyetleri dikkate aldığı, millete verilemeyecek hesabın, tutulamayacak sözlerin değil, hepimizin güvencelerinin yerine getirildiği bir çalışma olması gerekir." görüşünü savundu. "İNFAZ YASASININ KÖTÜ BİR SÜRECE İŞARET ETTİĞİ ORTADA" DEM Parti'nin 10. Yargı Paketi'ne yönelik eleştirileri ve MHP'nin bu konudaki son açıklaması sorulan Özgür Özel, şunları kaydetti: "Bayram arifesinde infaz düzenlemesi konuşursanız, bu düzenleme kapsamına girecek herkesin bırakın kendisini, evlatlarını, annesini, babasını, ailesini umutlandırırsınız. Sonra bu beklentilerin karşılanmadığı yerde toplumsal tepki, rahatsızlık ortaya çıkar. MHP'nin eylülü işareti nedir bilmiyorum ama geçmiş süreçlerde bütün Türkiye'yi, bizlere kızarak, 'terör örgütü kayıtsız şartsız silah bırakacak, bunun dışında bir şey yok' sözünün sahiplerinin, bugün AK Parti ile DEM arasında 'Beklentimiz karşılanmadı' denilince, araya MHP'nin girmesinden, bir şeylerin konuşulduğunu, bir beklentinin yaratıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. İnfaz yasasının son derece kötü, bir an önce kötü getirilmiş ve iktidarın da iyi yönetmediği teknik ve toplumsal bir sürece işaret ettiği ortada."

REKLAM "BİR ÇÖZÜM MUTLAKA BULUNACAKTIR" Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerdeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine grevde olan işçilerin eylemlerinin sorulması üzerine ise şu değerlendirmede bulundu: "Buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları vardır. Bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı 'grev kırıcı' diyeceksiniz? O yüzden bu meseleler hassas. CHP, örgütlenme özgürlüğünün teminatı, bu işi Türkiye'ye getirmiş tanıştırmış, savunmuş bir partidir. Nezaket ve kurallar, kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır." "MEMLEKETTE HERKES TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İSTİYOR" A Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu da Özel ve heyetine ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, ülke meselelerini konuştuklarını bildirdi. Bir gazetecinin, "MHP'nin son sürece ilişkin değerlendirmeleri tartışılıyor, bu konuda A Parti'nin yaklaşımını duymak isteriz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Ağıralioğlu, "Biz, 'Terörsüz Türkiye' diye sunulan şeye, 'Terörlü Türkiye' diye itiraz edecek kadar aklımızı, kalbimizi yitirmiş insanlar değiliz. Memlekette herkes terörsüz bir Türkiye istiyor ama hükümetin siyasi sicili, yanılma potansiyeli ve yapmış olduğu hatalar, bizi her şeye karşı ihtiyatlı hale getiriyor." açıklamasında bulundu.