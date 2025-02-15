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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Palandöken'de düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı | Son dakika haberleri

        Palandöken'de düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı

        Erzurum'un kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Palandöken'de çığ düştü. Kayak merkezinin kuzey pistine akan çığ telesiyejlerin altından geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:00
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        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
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        Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı, olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

        Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü.

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        Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

        Bu anlar, bölgedeki bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.

        Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.

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