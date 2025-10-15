Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Prof. Dr. Handan İnci hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 15:30 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:33
        Prof. Dr. Handan İnci hayatını kaybetti
        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi 61 yaşında hayatını kaybetti.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Handan İnci Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

        İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986'da mezun olan Elçi, aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

        Akademisyen, yazar Elçi, 1993'ten sonra MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi.

        Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Elçi, 2017'nin sonunda kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı.

        HANDAN İNCİ KİMDİR?

        Türk edebiyatının saygın isimlerinden, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, derin akademik birikimiyle tanınıyordu. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmalar, onu edebiyat camiasının önde gelen figürlerinden biri yaptı. Elçi, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla MSGSÜ’nün başına geçti.

        Elçi, eğitim hayatına 1986 senesinde İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olarak başladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da aynı üniversitenin çatısı altında başarıyla tamamladı. Akademik mesaisine 1993 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde devam etti.

        Ahmed Midhat Efendi, Beşir Fuad, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay ve Tomris Uyar gibi Türk edebiyatının pek çok önemli ismi hakkında ilmî araştırmalar yürüttü. 2017 senesinde kurduğu Tanpınar Araştırma Merkezi ile modern Türk edebiyatı üzerine yapılan akademik çalışmalara yön verdi. Sayısız kitaba ve makaleye imza atan Prof. Dr. Elçi, bilimsel kariyerinin yanı sıra kültürel faaliyetlerde de etkin rol üstlenmişti.

