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Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı yeni fakülteler kuruldu, kapatıldı veya ismi değiştirildi. Karar ile Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi, Suriye/ Halep'e de Tıp Fakültesi kuruldu.

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kur

Resmi Gazete'de yayımlanan 3519 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı yeni fakülteler kuruldu, kapatıldı veya ismi değiştirildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE İKİ YENİ FAKÜLTE:

Karar ile Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu.

HALEP'E TIP FAKÜLTESİ

Suriye/ Halep'e de Tıp Fakültesi kuruldu.

İşte kurulan kapatılan veya ismi değiştirilen fakülteler:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 11 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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