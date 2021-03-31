Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

"Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var." ifadesini kullanan Bakan Koca, aşı tedariki ile ilgili, "Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda yakında daha büyük bir alım potansiyeline sahip olacağız." şeklinde konuştu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2021

"İNGİLTERE VARYANTI VAKALARIN YÜZDE 75'İNİ OLUŞTURUYOR"

Bakan Koca, "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir." dedi.

Koca, "İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448, Güney Afrika varyantı 11 ilde 169, Brezilya varyantı 2 ilde 4, Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2 örnekle tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacağını belirten Koca, "İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa bu aşı, dünyada örneği olmayan bir Kovid aşısı olacaktır." dedi.

"AŞILARDAN HANGİSİNİ TERCİH EDECEĞİ KİŞİYE BAĞLIDIR"

Sinovac-Biontech aşılarından hangisini tercih edeceği kişiye bağlı olduğunu belirten Koca, "Sırası gelenler hastanelerden tercihini belirterek randevu almalıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Artık yapmamız gereken, kendimizi korumak ve aşı sıramızı beklemektir.

Bilim Kurulu’nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve Toplum Bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyi ele alınmıştır.

Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur: Toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da, virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır.

Bugünlerde öne çıkan bir sorun var: Salgına karşı başarı için ihtiyaç duyduğumuz sabrı, aşı sayesinde Toplum Bağışıklığı sağlanana kadar gösterip gösteremeyeceğimiz. Bilimin attığı adımlarla aşı tedarikindeki önemli gelişmelerin hepimize tedbirli bir bekleyiş sorumluluğu yüklediğini düşünmeliyiz.

Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80’inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Bize ve bilim insanlarımıza şimdi eskisinden daha fazla görev düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de her birey direncini artırmalıdır. Kısa bir süre içinde aşı ile yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız. Bu hedef topluma bir güç kaynağıdır.

"81 İLDE 180.448 ÖRNEKTE TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bilim insanlarımızın kamuoyuna aktarmak zorunda olduğum bir mesajı var: Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır.

Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların %75’ini oluşturduğunu, klasik tip Koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır.

Aşı tedariki sürecini toplum yakından izliyor. Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız.

2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır.

HEDEF EN GEÇ HAZİRAN SONUNDA ÇOĞUNLUĞU AŞILAMAK

Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.

Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşımızın yanı sıra, başka inaktif aşıların da gönüllüler üzerinde çalışmaları sürmektedir. İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır.

Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB’in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir COVID aşısı olacaktır.

Hedefimiz, aşıyla Toplum Bağışıklığıdır. Yükün bu aşamadaki büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, milletimizin salgınla mücadelede dayanıklılığını, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır.