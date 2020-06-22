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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1212

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında yeni tabloyu paylaştı. Bugün koronavirüsten 24 hasta hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise 1212...

koronavirüs

Türkiyede son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, ''İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

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