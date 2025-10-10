Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otoyol üzerindeki köprüde sivil jandarma aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Kaza, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçen Vakıf Köprüsü’nde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen araç ile otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya döndü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sivil jandarma personeli oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bölgede ulaşım her iki yönlü trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.