Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Sakarya'da göreve giden 2 jandarma şehit oldu

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde göreve giden sivil jandarma aracıyla karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 jandarma personeli şehit olurken, diğer araçtaki iki kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 13:20 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 jandarma şehit oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otoyol üzerindeki köprüde sivil jandarma aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

        Kaza, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçen Vakıf Köprüsü’nde meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen araç ile otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya döndü.

        Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sivil jandarma personeli oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sebebi ile bölgede ulaşım her iki yönlü trafiğe kapandı.

        Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        19 yıl önceki cinayette dehşetin savunması!
        19 yıl önceki cinayette dehşetin savunması!
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        "İnşaatta büyüme sürecek"
        "İnşaatta büyüme sürecek"
        Huzurevinde ölümde, sanık doktor için yakalama kararı!
        Huzurevinde ölümde, sanık doktor için yakalama kararı!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?