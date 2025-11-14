Şanlıurfa'da pamuk biçme makinesine kapılan Serhat, hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da acı bir kaza meydana geldi. Temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde acı bir kaza meydana geldi. Temizliğini yaptığı pamuk biçme makinesine kapılan 28 yaşındaki Serhat Sütpak hayatını kaybetti.
PAMUK BİÇME MAKİNESİNE KAPILDI
DHA'nın haberine göre; Şanlıurfa'da çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak, pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, Sütpak’ı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Sütpak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Serhat Sütpak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1 AY ÖNCE EVLENMİŞ
Bir ay önce evlendiği belirtilen Serhat Sütpak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.