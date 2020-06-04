DHA

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Şubat'ta giriş ve çıkışlara kapatılan, İran'a açılan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı, yeniden yük taşımacılığına açıldı. Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı'nın yeniden giriş ve çıkışlara açılması TIR sürücülerini sevindirdi. Dilucu Sınır Kapısı'ndan Nahcivan'a geçen Türk şoförler ise kapının açıldığı haberini halay çekerek kutladı. Gürbulak ve Bazargan Sınır kapılarında Türk ve İranlı yetkililer inceleme yaptı.

ŞOFÖRLERİN ATEŞLERİ ÖLÇÜLECEK

DHA'da yer alan habere göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurmuştu. Sınır kapısından TIR sürücülerinin, Türkiye'ye geçişlerine izin verildi. İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndan giriş yapan şoförler, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüp, termal kameradan geçirildikten sonra içeri alınacak.

TIRLAR DEZENFEKTE EDİLECEK

Ayrıca TIR'lar dezenfekte edildikten sonra Türkiye'ye giriş yapılabilecek. Maskesiz şoförlerin geçişine izin verilmeyecek ve yol boyunca maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulunulacak. Sınır kapısında işlemleri tamamlanan TIR sürücülerinin geçişi başladı. Yolcu ve yaya girişi, henüz yapılmazken, bu konuda sonraki günlerde karar verileceği öğrenildi.