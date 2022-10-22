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Şırnak'ta PKK'lı terörist çevirmede yakalandı! 23 suçtan aranıyordu

Terör örgütü PKK üyesi, "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin, Silopi-Cizre karayolunda yakalandı. Kadir Sezgin'in 23 suçtan arandığı ve 2 polisin şehit edilmesi ile 2 polisin yaralandığı terör saldırılarının faillerinden olduğu belirlendi

Son dakika: Şırnak'ta PKK'lı terörist çevirmede yakalandı! 23 suçtan aranıyordu
PKK'lı terörist takside yakalandı!
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HABERTURK.COM

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, Silopi-Cizre karayolunda çevrilen bir takside 2 polisi şehit eden, 2 polisi yaralayan ve 23 suçtan aranan PKK'lı terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu. Yapılan araştırmada, ticari taksideki 3 şahıstan 1’inin "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi" denildi.

"Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin isimli teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye ilinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise 2 polisin yaralandığı Hatay İli, Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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