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Son dakika... Suudi Arabistan ile 'Kaşıkçı' olayına ilişkin ortak çalışma grubu kurulacak

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı." dedi.

11.10.2018 - 19:36 | Güncelleme:

Son dakika gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin, "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı." dedi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Kaşıkçı olayıyla ilgili kendi soruşturmasına devam edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da girdiği Başkonsolosluk binasında kaybolmasının ardından, "ABD müfettişlerini görevlendirdik" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın açıklaması, diplomatik kaynaklarca yalanlanmıştı. Diplomatik kaynaklar böyle bir şeyin söz konusu olmadığını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump kayıp Suudi gazeteci ile ilgili yaptığı son açıklamada, "ABD'nin soruşturmayı durdurmak gibi bir niyeti yok''ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Kaşıkçı hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'de bazı senatörlerin Kaşıkçı'nın başına ne geldiği belli olana kadar Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi yönündeki çağrılarının kendisine sorulması üzerine Trump, "Böyle bir adım bizi yaralar." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın ABD vatandaşı olmadığına ve ABD'de vizeyle bulunduğuna dikkati çeken Trump, Kaşıkçı hakkındaki gelişmeleri "Hiç hoşumuza gitmiyor hem de hiç." şeklinde değerlendirdi.

SORUŞTURMA AÇILSIN TALEBİ

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Trump'tan, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturma açması talebinde bulunmuştu.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul dışında tüm komite üyelerinin imzaladığı mektupta, "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Sayın Kaşıkçı'ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Senatör Paul ise katıldığı bir radyo programında, Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." diye konuşmuştu.

 

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