Suudi Arabistan Hac ve Umre Komitesi Genel Sekreteri Mazen Darrar, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın Umre yapmak isteyen kadınlarla ilgili yeni bir yasa çıkarmayı planladığını açıkladı.

ERKEK OLMADAN UMRE SON AŞAMADA

İHA'da yer alan habere göre Darrar, bakanlığın Umre organizasyonu yapan şirketlere verilecek bir yetkiyle, kadınların erkek olmadan Umre ibadetlerini yerine getirmelerine izin vermek için bir kararname üzerinde çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirtti.

TURİZM AMAÇLI GEZMEDE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hac ve Umre Bakanlığı'ndan bir kaynak da yetkili makamların kadınların Umre veya turizm amaçlı olarak yanlarında bir erkek olmadan Suudi Arabistan’ı ziyaret edebilmeleri konusunda çalışmalarının olduğunu doğruladı.