Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik de konuya dair bir açıklama yaptı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştüğünü belirtti. Çelik açıklamasında "Sayın Büyükekşi ile görüştüm. Şu an elimizde bir bilgi yok. Olay daha yeni gerçekleşmiş ve emniyetimizce bütün yönleri ile araştırılıyor. Sayın Başkan'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim" dedi.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

VALİ YERLİKAYA: GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kulüpler Birliği, TFF'ye gerçekleştirilen saldırıyı lanetlerken geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz."

FENERBAHÇE DE SALDIRIYI KINADI

Fenerbahçe de internet sitesinden bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.



Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz."

GALATASARAY: SALDIRIYI KINIYORUZ

Galatasaray da saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden kınadı ve şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

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