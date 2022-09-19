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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası uçakta kavga çıktı! - Öne çıkan haberler
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Trabzon Gaziantep maçı sonrası uçakta kavga!

Trabzon'da, dün akşam Trabzon-İstanbul seferini yapan ve Gaziantep FK kafilesinin de yer aldığı uçakta kavga çıktı. Uçağın kalkış öncesi apronda beklediği sırada yaşananlar nedeniyle pilot tarafından polis çağrılırken, uçakta bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili oyuncu Yusuf Yazıcı da olayı yatıştırmaya çalıştı

Son dakika: Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası uçakta kavga çıktı! - Öne çıkan haberler
Trabzon Gaziantep maçı sonrası uçakta kavga!
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İHA

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında, Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon'da karşılaştı. Konuk ekip, müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi bordo-mavililer mücadeleden 90+8'de bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı.

İSTANBUL'A GİTMEK İÇİN AYNI UÇAĞA BİNDİLER

İHA'da yer alan habere göre karşılaşma sonrası milli ara nedeniyle takımların futbolcularına izin vermesi nedeniyle İstanbul'a giden Gaziantep FK kafilesi, bordo-mavili taraftarlar ile aynı uçakla İstanbul'a gitmek için uçağa bindi.

EROL BULUT'A SÖZLÜ SATAŞMA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve bordo-mavili taraftarların da bulunduğu uçak saat 20.35'de İstanbul'a hareket edecekti. Bazı taraftarlar, Gaziantep FK oyuncuları ve Teknik Direktör Erol Bulut'a; 'yatsana Erol Bulut, yatsana' denilerek sözlü sataşmada bulunuldu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine tartışma çıkarken, tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir yolcunun acil çıkış kapısı butonuna basması üzerine pilot kabininden çıkarak butona basan yolcuyu uçaktan indirmek isteyince tartışma daha da büyüdü.

PİLOT UÇAĞA POLİS ÇAĞIRDI

Uçağa polis ekipleri çağırıldı. Yaşananlardan dolayı tedirgin olan bir kadın yolcu ise küçük çocuğunun korkması üzerine tartışmayı çıkaranlara yüksek sesle bağırdı.

UÇAK 1 SAAT RÖTARLI HAREKET ETTİ

Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı, yolcuları sakinleştirmek için büyük bir çaba harcadı. Yaşanan tartışmaların ardından uçak 1 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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