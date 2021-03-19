AA

İlçede dört katlı binanın bodrum katındaki daireye eşyalarını almak için geldiğini iddia eden kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Kadın, içeride kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda, 35-40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cansız beden olduğu belirlendi.

Kafa kısmında darp izleri olduğu öğrenilen cansız beden, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu arada kapıyı açtıran kadın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.