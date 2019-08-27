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Son dakika! TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez'den İFM açıklaması

AA

Son dakika haberi... Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istediklerini söyledi. Sönmez "Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde. Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA!

Türkiye Varlık Fonu (TVF) İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) sermayedar olacak, TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, İFM projesine hareket kazandırmak istediklerini söyledi. Fonun da diğer kurumlarla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde olduğunu vurgulayan Sönmez "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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