SON DAKİKA!

Türkiye Varlık Fonu (TVF) İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) sermayedar olacak, TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, İFM projesine hareket kazandırmak istediklerini söyledi. Fonun da diğer kurumlarla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde olduğunu vurgulayan Sönmez "Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Öncelikle bizim yatırımcı olacağımız bir yapı olacak. Nakdi bir katkımız olacak ve sermayedar olacağız" diye konuştu.

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