Vahşet! Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı çift arasında yaşanan “kıskançlık” tartışması vahşetle sona erdi. Kadın, eşi tarafından ensesinden vuruldu.

İHA'nın haberine göre olay, Yenişehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Gülcan A. ve dini nikahlı eşi S.G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Çift arasında yaşanan tartışmada Gülcan A., S.G. tarafından ensesinden vuruldu.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Durumun 112 Acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Gülcan A., olay yerinden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Gülcan A., daha sonra kentteki devlet hastanesine sevk edildi.

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.