Vahşet! Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet! Son dakika: Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu - Güncel öne çıkan haberler
ABONE OL

Diyarbakır’da vahşet! Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu

Türkiye yine insanın tüylerini diken diken eden bir vahşete tanık oldu. Diyarbakır'da meydana gelen olayda, cani bir koca dini nikahlı eşini ensesinden vurdu

Vahşet! Son dakika: Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu - Güncel öne çıkan haberler
Vahşet! Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu
0:00 / 0:00
İHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı çift arasında yaşanan “kıskançlık” tartışması vahşetle sona erdi. Kadın, eşi tarafından ensesinden vuruldu.

İHA'nın haberine göre olay, Yenişehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Gülcan A. ve dini nikahlı eşi S.G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Çift arasında yaşanan tartışmada Gülcan A., S.G. tarafından ensesinden vuruldu.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Durumun 112 Acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Gülcan A., olay yerinden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Gülcan A., daha sonra kentteki devlet hastanesine sevk edildi.
Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iş yerinde patlama! Yaralılar var - Şanlıurfa haberleri
GÜNDEM Şanlıurfa'da iş yerinde patlama! Yaralılar var
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
GÜNDEM Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kar yağışı geliyor... - Haberler
GÜNDEM Sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak
Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü - Güncel haberler
GÜNDEM Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
GÜNDEM 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi düzenledi
GÜNDEM İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi ...
Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Ufuk Akçiğit kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir? Ufuk Akçiğit hayatı ve kariyeri
GÜNDEM Ufuk Akçiğit hayatı ve kariyeri
Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Daron Acemoğlu hayatı ve kariyeri
GÜNDEM Daron Acemoğlu hayatı ve kariyeri
Jeremy Rifkin kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir? Jeremy Rifkin hayatı ve kariyeri
GÜNDEM Jeremy Rifkin hayatı ve kariyeri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.