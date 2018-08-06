Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından Özalp İlçesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yarım ton uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 05 Ağustos 2018 tarihinde İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince müşterek operasyonlara devam ediliyor. Operasyonlar kapsamında, Van’ın Özalp İlçesi çıkışında oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı araçta yapılan aramada; 19 adet bidon içerisinde 404 kilo 345 gram likit eroin maddesi ile 33 paket halinde 33 kilo 597 gram eroin maddesi, olmak üzere toplam 437 kilo 942 gram eroin maddesi ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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