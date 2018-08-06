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Son dakika: Bir haftada 872 kg eroin, 2 milyon hap ele geçirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede haftalık bilançoyu açıkladı. Düzenlenen operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbe vurulurken, diğer yandan uyuşturucu ile mücadelede önemli darbe vuruldu

06.08.2018 - 09:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığından son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, bir haftada 872 kg eroin ve 2 milyon 229 bin 412 Ectasy hapı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.451 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 511 Terör (PKK/KCK 152, SOL 4, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 334), 2.798 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 98 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3.407 kişi gözaltına alınmıştır.

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;
• 3 ilde (Erzurum 1, Hakkâri 1, Adıyaman 1 ) 3 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.
• 20’si ağır ve uzun namlulu ( 2 Roketatar/Füze, 3 M-16, 15 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 23 silah,
• 13 adet El Bombası,
• 4.484 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,
• 66 kg patlayıcı madde,
• 7 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.376 OPERASYONDA;
• 1.121 kg Esrar,
• 872 kg Eroin,
• 15 kg Kokain,
• 1 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai),
• 1 kg Metamfetamin,
• 2.229.412 adet Ectasy,
• 1.442 adet Captagon,
• 3.281 adet Sentetik ecza,
• 271.208 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.
Ayrıca;
• 468.270 paket Kaçak Sigara,
• 43.472 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.
Bu operasyonlar kapsamında 2.798 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;
​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 409 şüpheli gözaltına alınmıştır. 67 kg esrar, 1,2 kg eroin, 2 kg Kokain, 0,5 kg sentetik kannabinoid, 0,3 kg metamfetamin, 3.358 adet ectasy, , 3.227 adet sentetik ecza, 1.292 kök kenevir ve 29 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ UYGULAMALARI;
​Genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla 04-05 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde 4 bin 53 personelin katılımıyla rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetlemelerin 5’incisi gerçekleştirildi. Denetlemelerde; kontrol edilen 8 bin 165 evden 68’i kapatılmış, 543 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet etmekten toplamda 2 milyon 382 bin 254 TL idari para cezası uygulanmış, 36 aranan şahıs yakalanmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;
Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 333 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 261 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;
​322’si denizlerde olmak üzere toplam 3.006 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 98 organizatör gözaltına alınmıştır."

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 22 dakika önce
    ele geçirilen uyşturucu avrupa ülkelerine satılsın, döviz girsin biraz ülkeye, madem fabrika açmıyorsun bari bunu yap, yavaş yavaş batıyoruz kimse görmüyor mu?
  • Misafir 26 dakika önce
    Temizle temizle bitmiyo. Ne uyuşturucu ne terör
  • Misafir 44 dakika önce
    tüm emeği geçenler en az Fırat Kalkanı, Afrin Operasyonundaki kahramanlar kadar övgüye layık... Allah razı olsun hepsinden
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