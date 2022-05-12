Son dakika haberi: Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını onadı! Canan Kaftancıoğlu cezası ne oldu?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirdi ve "düzeltilerek onanmasına" hükmetti.

Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onandı.

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

KAFTANCIOĞLU: MESELE HUKUK

Kaftancıoğlu, kararın ardından Twitter’dan videolu mesaj yayınlayarak, meselenin kendisine verilen cezanın ötesinde hukukun geldiği nokta olduğunu belirterek “Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar 84 milyon için hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 12, 2022

KILIÇDAROĞLU: VEKİLLER İSTANBUL'A

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından Twitter’dan partisinin milletvekillerine “Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın” çağrısı yaptı. CHP liderinin saat 19.00'da bir açıklama yapacağı bildirildi.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2022

Gazetecilerin Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile ilgili sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ilk etapta İstanbul ve çevre illerden vekillerin gideceğini bir grup vekilin TBMM’deki çalışmalara devam edeceğini söyledi.

İMAMOĞLU: KARAR SİYASİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum" dedi.