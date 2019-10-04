Son dakika! Yaşar İpek tahliye oluyor

Aralarındaki boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak, bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı.

Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi" yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

İpek, geçtiğimiz salı günü Metris Cezeavi'ne girmişti.

Şarkıcı, bugün tahliye oluyor.

"NE ÖLÜSÜNE NE ÖLÜME..."

Adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yapan İpek, "Ben Seren Serengil'e asla fiziki şiddette bulunmadım. Kendisi hakkında hiçbir tane kırıcı laf etmedim. Mahkeme de karar verdi. Yanlış bir karar olduğunun altını çiziyorum" dedi.

İpek, 'Yeniden birlikte olur musunuz?' sorusuna ise, "Aşk denen şey bu saatten sonra akla gelir mi? Ne ölüsüne ne ölüme…" ifadelerini kullanmıştı.