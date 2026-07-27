Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine bir kadın cinayeti! Düzce'de bir kişi arazi kavgasında yengesini pompalı tüfekle öldürdü

        Yine bir kadın cinayeti! Düzce'de bir kişi arazi kavgasında yengesini pompalı tüfekle öldürdü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın ardından tarlada karşılaştığı yengesini pompalı tüfekle vuran şüpheli, kadının ölümüne neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 16:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arazi kavgasında yengesini öldürdü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Düzce’nin Yığılca ilçesinde ağabeyiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan şüpheli, tarlada karşılaştığı yengesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        İHA'daki habere göre; Kocatepe köyünde aralarında önceden arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen Y. Kocatepe ile ağabeyi H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfek alan şüpheli, tekrar ağabeyinin evine gitti. Evde ağabeyini bulamayan şüpheli, daha sonra tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı.

        Ağabeyinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen şüpheli, yengesine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saime Kocatepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızılırmak'taki ölümde şoke eden gerçek!

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak'a düşen 37 yaşındaki Ertuğrul Aktan'ın boğulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 29 yaşındaki Ö.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları da ortaya çıktı(DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı