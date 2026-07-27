Düzce’nin Yığılca ilçesinde ağabeyiyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan şüpheli, tarlada karşılaştığı yengesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'daki habere göre; Kocatepe köyünde aralarında önceden arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen Y. Kocatepe ile ağabeyi H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfek alan şüpheli, tekrar ağabeyinin evine gitti. Evde ağabeyini bulamayan şüpheli, daha sonra tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı.

Ağabeyinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen şüpheli, yengesine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saime Kocatepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, incelemelerin ardından Yığılca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.