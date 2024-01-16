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        YSP kongresi için 16 gözaltı kararı

        Yeşil Sol Parti'nin olağan kongresinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada 16 kişi için gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:15
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        YSP kongresi için 16 gözaltı kararı
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        Yeşil Sol Parti'nin hafta sonu gerçekleştirilen olağan kongresinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 10 ilde belirlenen şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

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        #Yeşil Sol Parti
        #son dakika haberleri
        #PKK
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