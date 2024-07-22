Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 35° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 39° Antalya Güneşli 39° Trabzon Güneşli 30° Bursa Güneşli 35° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 40° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 40°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM İSTANBUL °C, 36°C Az bulutlu BURSA °C, 37°C Az bulutlu KOCAELİ °C, 37°C Az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu ANTALYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 39°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 38°C Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 34°C Az bulutlu BOLU °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 35°C Az bulutlu SİNOP °C, 30°C Az bulutlu REKLAM