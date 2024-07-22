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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor! İşte yurt genelinde hava durumu | Son dakika haberleri

        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor! İşte yurt genelinde hava durumu

        Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan, Erzurum ve Van çevrelerinde yağmur geçişleri bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 07:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 07:42
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        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
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        Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 35°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 35°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 40°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İSTANBUL °C, 36°C

        Az bulutlu

        BURSA °C, 37°C

        Az bulutlu

        KOCAELİ °C, 37°C

        Az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 38°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 34°C

        Az bulutlu

        BOLU °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 35°C

        Az bulutlu

        SİNOP °C, 30°C

        Az bulutlu

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        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu

        AMASYA °C, 37°C

        Az bulutlu

        ARTVİN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 26°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 37°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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