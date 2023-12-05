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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın paniği! 16 kişi dumandan etkilendi

        Hakkari'de öğrenci yurdunda yangın; 16 kişi dumandan etkilendi

        Hakkari'de bir erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda 15'i öğrenci 16 kişi dumandan etkilendi. Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:46
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        Yurtta yangın paniği! 16 kişi dumandan etkilendi
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        Hakkari'de erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre dumandan etkilenen 15'i öğrenci 16 kişi, hastanede tedavi gördü.

        Yüksekova ilçesindeki Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci yurdunda, dün akşam yangın çıktı. Öğrencileri tahliye eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi.

        Yangın 1 saat süren çalışma ile söndürülürken, dumandan etkilenen 15 öğrenci ile 1 öğretmen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Tedavileri tamamlanan 16 kişi, yeniden yurda alındı. Yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı belirlenirken, soruşturma sürüyor.

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        #son dakika
        #Hakkari
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