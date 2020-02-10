Marmaray geçişlerine zam

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Marmaray geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını TCDD de Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren yürürlüğe aldı.

Buna göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu. Yeni tarife şöyle:

1-7 durak: 3.5 TL

8-14 durak: 4.5 TL

15-21 durak: 5.2 TL

22-28 durak: 6 TL

29-35 durak: 7 TL

36-43 durak: 7.75 TL

TCDD'DEN AÇIKLAMA

TCDD, zammı kendilerinin değil İBB'nin yaptığını belirterek "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCDD sadece işletmeyi yapıyor" dedi.