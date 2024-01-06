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Son depremler 6 Ocak Cumartesi... Bir deprem bölgesi olan Türkiye dünden beri sallanıyor. Bolu'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin yanı sıra; İzmir ve Malatya'da birkaç saat içerisinde 4 ve üzeri iki deprem kaydedildi. İşte, 6 Ocak Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler...