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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER: İzmir ve Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 6 Ocak Cumartesi güncel son depremler listesi

        Malatya ve İzmir'de arka arkaya deprem! İşte 6 Ocak Cumartesi son depremler listesi

        Türkiye genelindeki tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde anbean kaydediliyor. Cumartesi günü itibarıyla birçok deprem meydana geldi. Özellikle İzmir'de olan 4.2'lik deprem korkuturken, Malatya da 4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:33
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        1

        Son depremler 6 Ocak Cumartesi... Bir deprem bölgesi olan Türkiye dünden beri sallanıyor. Bolu'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin yanı sıra; İzmir ve Malatya'da birkaç saat içerisinde 4 ve üzeri iki deprem kaydedildi. İşte, 6 Ocak Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler...

        2

        BOLU'DA BÜYÜK DEPREM!

        Bolu dün gece beklenmedik bir deprem yaşadı. Mesçiçele merkezli deprem gece 01.03'te; 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

        3

        İZMİR'DE DEPREM OLDU!

        İzmir'in Çandarlı ilçesinde merkez üssü Ege Denizi'nin 7,5 km açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.53'te hissiedilen deprem yerin yaklaşık 9 km derinliğinde oluştu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

        İKİNCİ DEPREMLE MALATYA SALLANDI!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da; 8.76 km derinliğinde, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        4

        AKDENİZ'DE BİRÇOK DEPREM KAYDEDİLDİ!

        Girit Adası açıkları, 2.7 büyüklüğünde bir depremle sallanırken Oniki Adalar'da sabah 06.08'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

        5

        2 ÜZERİ BİRÇOK DEPREM KAYDEDİLDİ

        Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre; 6 Ocak Cumartesi günü 2 ve üzeri birçok deprem kaydedildi. Buna göre;

        Balıkesir'de sabah 7.19'da 2.1 büyüklüğünde,

        Adıyaman, Aksu'da sabah 06.28'de 2.4 büyüklüğünde,

        Tokat'ta sabah 04.34'te 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        6

        KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER

        Kahramanmaraş, Cumartesi günü iki küçük çaplı deprem yaşadı. Kahramanmaraş'ta saat 02.09'da 2.8 büyüklüğünde deprem olurken, saat 3.15'te de 2.1 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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