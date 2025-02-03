Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer aldığından gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi. Bölge, son iki gün içinde büyüklüğü 3,5 ve 4,5 arasında değişen çok sayıda deprem ile sallanıyor. İşte 3 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD’ın açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 28 Ocak’tan itibaren en büyüğü 4,8 olan 400'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti. Bölge, son iki gün içinde büyüklüğü 3,5 ve 4,5 arasında değişen çok sayıda deprem ile sallanıyor. Sarsıntılar devam ederken 3 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi bölge halkı tarafından araştırılıyor.
EGE DENİZİ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 1 Şubat saat 00.00'dan 3 Şubat saat 00.00'a kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.
UZMANLARIN YORUMU
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son iki günde meydana gelen peş peşe depremlerin Santorini Yanardağı ile ilişkili olduğunu belirterek, "Bunun sonucunda, taş ve toprakların fırlatıldığı patlama gerçekleşebilir. Bu patlama etkin olur. Deprem üretimi de olabilir. Bu üretim de 5 ile 7 arasında sarsıntıya da neden olabilir. Depremle birlikte süpürtü dalgaları oluşabilir. Bu dalgalar bütün Ege'deki adaları, Girit'i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, ise Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası'nın altına daldığı, Kıbrıs Yayı'ndaki tektonik hareketlilik nedeniyle bölgedeki gerilimin devam ettiğini belirtti.
"28 OCAK TARİHİNDEN İTİBAREN 400'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI"
AFAD tarafından, "Ege Denizi'nde, 28 Ocak tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir" denildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi'nde, 28 Ocak tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'deki bilim insanları ve araştırmacıların sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde değerlendirdikleri söylenen paylaşımda, "Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan deprem, volkanik aktivite, tsunami vb. değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.