Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Ramazan Bayramı yaklaşırken bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı ve ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Hatırlanacağı üzere emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik artışla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin TL ikramiye ödemesi almıştı. Peki bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı ve ne zaman yatacak? İşte, 2025 Emekli bayram ikramiyesi zammı son durum...
Bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. İlk kez 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye ödemesi, yılda 2 kez yapılıyor. Söz konusu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde hesaplara yatırılıyor. 2024 yılında 3.000 TL olarak ödenen kli bayram ikramiyesi 2025 yılı tutarı ne kadar olacak merak ediliyor. Peki 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı? İşte, SGK 4A, 4B, ve 4C bayram ikramiyesi zammı son durum gelişmeleri ve ödeme tarihleri hakkında detaylar.
2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM YAPILACAK MI?
2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Böylece SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.
Emekli ikramiyelerine yüzde 15,75 oranında zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3.472,5 TL'ye yükselecek.
İkramiyeye zam yapılması halinde en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor. Aynı zamanda 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Ancak 2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda bir çalışma yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, bayramdan önceki hafta olan 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.