Ege Denizi'nde deprem fırtınası! 3 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer aldığından gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı artıyor. AFAD verilerine göre, son beş saat içerisinde büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 sarsıntı kaydedildi. İşte 3 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, son 5 saat içerisinde Ege Denizi'nde 4,1 ila 4,8 büyüklüğünde 20 sarsıntı kaydedildi. Sarsıntılar devam ederken 3 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi bölge halkı tarafından araştırılıyor.
EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREMLER SÜRÜYOR
Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı artıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde son beş saat içerisinde 4,1 ila 4,8 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 140 ila 250 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD: DOĞRU BİLGİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMALI
AFAD, vatandaşları sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyardı.
Doğru bilgi için resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.
Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.