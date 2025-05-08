Son depremler listesi 8 Mayıs Perşembe: AFAD ve Kandilli verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Ülke genelinde meydana gelen tümdepremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 8 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Mayıs 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…
MALATYA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet adresinde yer alan verilere göre, saat 12:02'de Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 8.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.