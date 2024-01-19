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        Haberler Gündem Son depremler listesi| Kayseri'de deprem oldu! 19 Ocak Cuma AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu?

        Kayseri'de bir deprem daha oldu! İşte AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle güncelleniyor. Dün Kayseri'de yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem sonrasında gece saatlerinde şehir bir kez daha sallandı. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 19 Ocak Cuma son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 08:32 Güncelleme: 19.01.2024 - 08:32
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        Son depremler listesi 19 Ocak Cuma... Dün 4 büyüklüğündeki bir depremle sallanan Kayseri gece saatlerinde 3.7'lik başka bir deprem yaşadı. Bunun dışında iki kentte daha 2.8'lik depremler kaydedildi. İşte 19 Ocak Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        İKİ KENT 2.8 İLE SALLANDI!

        Saat 00.14'te Sincik, Adıyaman'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından kısa bir süre sonra Aladağ, Adana da 2.8 ile sallandı.

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        KAYSERİ'DE 3.7'LİK DEPREM!

        19 Ocak gecesi Kayseri daha büyük bir deprem atlattı. 8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde atlatıldı. Depremin merkezi Yahyalı oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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