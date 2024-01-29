Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER | Muğla geçtiğimiz akşam depremle sallandı! AFAD ve Kandilli 28 Ocak depremler listesi | Son deprem nerede ve ne zaman oldu?

        Son depremler listesi: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli 29 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muğla'da meydana gelen depremin ardından kamuoyunda yakından merak edilip araştırılıyor. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 29 Ocak son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 07:45 Güncelleme: 29.01.2024 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SON DEPREMLER LİSTESİ 29 OCAK | Geçtiğimiz akşam Muğla depremle sallandı. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 29 Ocak son depremler listesi...

        2

        MUĞLA AKŞAM DEPREMLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre Muğla'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.29'da meydana gelen deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Biden: Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik
        Biden: Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        Evde yangın faciası! 6 aylık bebek beşiğinde can verdi
        Evde yangın faciası! 6 aylık bebek beşiğinde can verdi
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmesi 'yapıcı' geçti
        İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmesi 'yapıcı' geçti
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...