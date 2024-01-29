Son depremler listesi: Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli 29 Ocak son depremler listesi
Son depremler listesi, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muğla'da meydana gelen depremin ardından kamuoyunda yakından merak edilip araştırılıyor. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli 29 Ocak son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ 29 OCAK | Geçtiğimiz akşam Muğla depremle sallandı. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 29 Ocak son depremler listesi...
MUĞLA AKŞAM DEPREMLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Muğla'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.29'da meydana gelen deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.