Son Mektup oyuncuları kimler? Son Mektup filmi konusu ne? soruları yapım hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında geçen filmde büyük bir sevda anlatılıyor. Son Mektup filmine dair detaylar haberimizde.

SON MEKTUP OYUNCULARI KİMLER?

Filmde başrolleri, Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı'yı canlandıran Tansel Öngel ve Nihal Hemşire rolündeki Nesrin Cavadzade üstleniyor.

SON MEKTUP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem I. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak Çanakkale cephesine gider. Orada, savaşın çetin koşulları altında askerlerin hayatta kalması için mücadele veren Nihal Hemşire ile tanışır. Salih Ekrem ve Nihal zorlu şartlar altında, bir de Fuat adında kimsesiz bir çocuğu sahiplenirler. İngilizler tarafından gelen bir hava baskınından Salih Yüzbaşı sayesinde kurtulan "Küçük Gazi Fuat", yüzbaşı ve hemşirenin arasındaki ölümsüz sevdanın da şahidi olacaktır... Çanakkale Deniz Zaferi hakkındaki Son Mektup, harp günlerinde yazılan ve uzun yıllar sonra adresine kavuşan bir mektubun hikayesini konu alıyor. Önceki filmi "120" ile yurtiçi ve yurt dışında büyük övgüler alan ve milyon barajını aşan Özhan Eren, senaryosunu yazdığı ve yapım-yönetimini üstlendiği Son Mektup'ta savaşı ve savaşın perde arkasını çok duygusal bir dille anlatıyor.