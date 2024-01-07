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        Haberler Magazin Songül Öden hamilelik sürecini ilk kez anlattı: Hayatımın en ilginç dönemi - Magazin haberleri

        Songül Öden hamilelik sürecini ilk kez anlattı: Hayatımın en ilginç dönemi

        Kız bebek bekleyen Songül Öden, hamilelik sürecini ve annelik heyecanını ilk kez anlattı. Hamileliğinde 36'ncı haftayı geride bırakan Öden, "Hayatımın en ilginç dönemini yaşadım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 16:50 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:50
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        Hamilelik sürecini ilk kez anlattı
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        2020'de Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden, ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. Hamilelik sürecini ve annelik heyecanını ilk kez SHOW TV ekranlarında Ömür Sabuncuoğlu'na anlattı.

        Arman Bıçakçı ile Songül Öden
        Arman Bıçakçı ile Songül Öden

        “HAYATIMIN EN İLGİNÇ DÖNEMİYDİ”

        Hamileliğinin 36'ncı haftasını geride bırakan Songül Öden, 9 aylık süreç için, "Hayatımın en ilginç dönemini yaşadım" ifadelerini kullandı.

        Songül Öden, "Hamilelik üzerine hiç düşünmediğimi ve buna kafa yormadığımı fark ettim. Ablalarımın ve arkadaşlarımın hamileliğini gözlemlemiştim ama hamileliği yaşamak bambaşka bir duyguymuş" dedi.

        Songül Öden ile Ömür Sabuncuoğlu
        Songül Öden ile Ömür Sabuncuoğlu
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        "ANNEM BENİ DOĞURURKEN HASTANEDEN KAÇMIŞ"

        Songül Öden, konu yakında doğacak bebeğinin burcuna geldiğinde ise "İki burç arasında gelip gidiyor. Ya Kova olacak ya da Oğlak..." ifadelerini kullandı. Öden ayrıca kendisinin de doğum öyküsüne dair ilginç bir anısını paylaştı. Songül Öden, "İki kardeşimi evde doğuran annem benim doğumum için hastaneye yatmış ama rahatsız olup hastaneden kaçmış ve beni evde doğurmuş" dedi.

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        "HAZAL KAYA TEPEMDEN AYRILMIYOR"

        Yakın dostlarından annelik tavsiyeleri geldiğini söyleyen Songül Öden, "Herkes önerilerde bulunuyor. Hazal Kaya tepemde. Yakın zamanda doğum yaptığı için 'Sakın onu alma, bunu al' diye tavsiyeler veriyor. Her anne kendi hikâyesini yaşar aslında, tavsiyelere kulak asmayı istemiyorum ama Hazal Kaya biraz tebelleş oldu bana diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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        "KARPUZ AŞERDİM"

        Hamileliği süresinde 18 kilo aldığını söyleyen Songül Öden, "Tek yönlü beslendim" derken özellikle yaz döneminde karpuz ve kirazı çok fazla tükettiğini söyledi. Songül Öden kendisine karpuz bulmaları için dostlarını devreye soktuğunu söylerken, "Armağan’ı aradım bana karpuz bulması için ama uzaktaydı. Nişantaşı’nda sevdiğim bir restoranın müdürünü aradım. Kendi eşi de hamile olduğu için halimden anladı ve bana karpuz buldu" dedi.

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        #songül öden
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