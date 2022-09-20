Yeni bölümden ikinci tanıtım 0:00 / 0:00

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SHOW TV’nin ilgiyle izlenen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. 'Sadi', 'Songül’ü lunaparka götürerek sürpriz yaparken ikili romantik anlar yaşıyor. Birbirine giderek yakınlaşan 'Songül' ile 'Sadi’nin arasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

'Songül’ün mektubuyla dağılan 'Sadi' onu durdurmak için trenin yolunu kesti. Son anda trenden inen 'Songül' eve döndü. 'Sadi', Kırdarların köydeki adamının Burhan olduğunu anladı. 'Burhan’ı konuşturmayı başaran 'Sadi', 'Songül’ ile birlikte yaptıkları planla 'Burhan’ı emniyete teslim etti. Depo baskını sonucu 'Mert', 'Zülfikar' ve 'Can’ı hapse göndereceğini düşünen 'Araz', üçlünün depodan kaçtığını öğrendiğinde deliye döndü. Üçlünün, 'Ozan’ın yardımıyla kaçtıklarını 'Aleyna’dan öğrenen 'Araz', bunun bedelini 'Ozan’a ödetmek istedi. 'Zülfikar’ın yetişmesiyle 'Ozan', 'Araz' ve çetesinin elinden son anda kurtuldu. 'Sadi' ile 'Derya' yıllar önce yapmadıkları yüzleşmeyi yaptı. 'Sadi', 'Derya’yı götürdüğü yerde geçmişin hesabını yaptı. İkili arasındaki konuşmayla mazilerine bir sünger çekildi. 'Sadi’nin gizli desteğiyle mahallenin sünnet olmayan çocukları için sünnet düğünü düzenlendi. Herkes güzel geçen gecenin keyfini sürerken 'Sadi' ve 'Songül, Kırdarların adamının ne kadar yakınlarında olduğunun farkında değildi.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.