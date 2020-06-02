Sonh dakika haberler! Bir koca dehşeti daha! Kaçmasın diye önce lastikleri, ardından eşini bıçakladı

AA

Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Sanayi Mahallesi'nde bir markette çalışan Şefika Ç. ile eşi Mesut Ç. arasında, marketin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Mesut Ç., eşinin kullandığı otomobilin tekerleklerini, otoparktan çıkarken bıçakla patlattı. Daha sonra Mesut Ç., otomobilden indirdiği Şefika Ç.'yi bıçakla yaraladı. Market çalışanlarının şoke olduğu olayda Şefika Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mesut Ç. ise, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Şefika Ç.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.