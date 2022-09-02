Sosyal medya düzenlemesinde son durum

Yeni yasama yılı için geri sayım başladı. AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan sosyal medya ya da dezenformasyonla mücadele yasası olarak da adlandırılan teklif Haziran ayında önce Meclis Dijital Mecralar Komisyonunda ardından Adalet Komisyonunda görüşülüp kabul edildi.

Komisyon aşaması sonrasında ise hemen Genel Kurul gündemine gelmedi. Araya ek bütçe girdi, ardından da Meclis yaz tatili nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Teklifin görüşmeleri de yeni yasama yılına kalmış oldu. Meclis’in öncelik sıralamasından kaynaklanan bu erteleme yasa teklifline itiraz eden muhalefette ve gazetecilik meslek kuruluşlarında acaba düzenleme rafa mı kaldırılıyor sorusunu ve bu yönde bir beklentiyi de doğurmuştu. Ancak hem AK Parti hem de MHP kurmayları Meclis tatile çıkarken “Bu ertelemenin Meclis’in çalışma takviminden kaynaklı" olduğunu belirtmiş, teklifte geri adım yok mesajı vermişti.