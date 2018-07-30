BİMER'e şikayetle ortaya çıktı

Zafer Samancı'nın haberine göre olay 2018 yılı başlarında bir kişinin BİMER'e şikâyeti ile ortaya çıktı. Şikayet başvurusunda, kendisini dini bir grupta şeyh olarak tanıtan S.I. isimli kişinin aralarında çocukların da bulunduğu erkeklere cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyordu.
ÖZEL EKİP KURULDU
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen polis, S.I. tarafından cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen kişileri belirleyip müşteki sıfatıyla ifadelerini aldı. Emniyet bünyesinde kurulan özel ekibin ifadelerine başvurduğu mağdurlardan 26 yaşındaki Y.A., 18 yaşındayken grubun sohbetlerine katılmaya başladığını belirterek dini duygularının suistimal edilerek cinsel istismara uğradığını anlattı. Bir arkadaşının tavsiyesi ile S.I.'nın dini sohbetlerine katılmaya başladığını anlatan mağdurlardan 27 yaşındaki M.T. de, "Kısa sürede sohbetlerinden etkilenerek devam kararı aldım. Bana cinsel tacizde bulundu. Önce direndim ama gruptakilerden ona itaat etmeyenlerin başına birçok kötü olay geldiğini duydum, sonra şeyhe direnmedim" ifadelerini kullandı.
"DİNİ MERTEBEMİN ARTACAĞINI SÖYLEDİ"
15 yaşındayken sohbetlerine katıldığı grupta S.I.'nın cinsel istismarına maruz kaldığını belirten mağdurlardan R.T. ise "Yaptıklarının 'rahmani bir durum' olduğunu ve dini mertebemin artacağını söyledi. Korktum kimseye bir şey söylemedim" dedi. A.K. (22) de üniversitede okurken bu gruba ait evde kaldığını ve S.I.'nın cinsel istismarına uğradığını anlattı.
70 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Gözaltına alınan S.I., dini bir grubun Konya sorumlusu olduğunu, evinin alt katında dini sohbetler ve zikirler yaptıklarını söyledi, cinsel saldırı iddialarını reddetti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.I. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Polisin S.I.'nın dükkanında yaptığı aramalarda ise birçok pornografik içerikli resim ve video kayıtları bulundu. S.I. hakkında soruşturmasını tamamlayan savcılık 49 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
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