Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik yapanlara müjdeli haber geldi. Sözleşmeli öğretmenlik süresi 4 yıla düşürülecek. İşte Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ziya Selçuk'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÖREV SÜRESİ KISALIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi toplantısında: "Eğitim deyince öğretmenlerimize ayrı bir parantez açmazsak, hem konuyu eksik bırakmış hem de bu mesleğe haksızlık etmiş oluruz. Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapan birer kahramandır. Öğretmelerimize en kıymetli hazinemiz olan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bugünümüze ve geleceğimize dair hangi hedefleri belirliyorsak, hepsinin gizli öznesi öğretmenlerimizdir. Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Öğretmenlerimizin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini uygun seviyeye taşımakta kararlıyız. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece 1. sınıfta öğrencileri devralan öğretmenimiz 4 yıl sonra görev süresini tamamlayabilecek. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Tüm öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini uygun seviyeye çıkaracağız. Anaokulu eğitimini altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz.

Yeni yönetim sistemimizi oluştururken eğitim-öğretimi ön sıraya koyduk. 76 üniversitemiz vardı, şu anda 206 üniversitemiz var." dedi.

DERS SAATLERİ AZALTILACAK

Bakan Ziya Selçuk, tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacağını ve esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildirdi.

Buna göre; ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılacak. Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hale getirilecek. Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacak. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dahilinde yapılandırılacak. Alan seçimi 9. sınıfta yapılacak. 12. Sınıf pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek. Öğrencilere alanlar arası yatay geçiş imkânı sağlanacak. Ortaöğretimde çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre seçmeli ders yapısı oluşturulacak. İş ve bilişim dünyasına ilişkin, isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika beceri eğitim paketleri sunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Selçuk'un konuşmasından diğer başlıklar şöyle:

* Öğretmenlik meslek kanunu çıkartılıyor.

* Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi kısalıyor.

* Ücretli öğretmenlerin maaşı artırılıyor.

* 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınıyor.

* Teneffüs süreleri artırılıyor.

* Liselerde ders saatleri yarı yarıya azalıyor.

* Çocukların ilgi alanı ve mizacına yönelik seçmeli dersler geliyor.

* Ders çizelgeleri yeniden düzenleniyor.

* Öğretmen ve okul yöneticileri için ölçütler getiriliyor.

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