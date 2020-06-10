5-22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları için bugün sonuç günü. Sözlü sınav sonuçları milli eğitim bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre bugün açıklanacak. Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020 saat kaçta açıklanır sorusunun yanıtını merak ediyorlar. MEB'den resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçlarına İlişkin İtirazlar ise 26-28 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TARİHLERİ 2020

İşlem Tarih Ön Başvuru Alınması Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 06-10/01/2020 Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 21/01/2020 Sözlü Sınavların Yapılması 05-22/02/2020 Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 25/02/2020 Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 26-28/02/2020 Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 06/03/2020 Atama tercihlerinin alınması 09-13/03/2020 Atama sonuçlarının açıklanması 18/03/2020

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH İŞLEMLERİ

- Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

- Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

- Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

- Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.