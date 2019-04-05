Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri adayların erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sene başında ilan ettiği 20 bin öğretmen ataması için takvim işlemeye devam ediyor. Başvuruda bulunan adaylar arasından başvuruları kabul edilen adaylar, 20 bin öğretmen sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama sayfası ve 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili detaylar haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA SAYFASI

MEB yayınladığı sınav takviminde, sözleşmeli öğretmen adaylarının mülakat yerlerinin 5 Nisan 2019 yani bugün açıklanacağı yer alıyordu. Adayların merakla beklediği duyuru akşam saatlerinde geldi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama sayfası için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları 4 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 12 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri,özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.