Spartak Moscow - Terek maçı heyecanı

Rusya Premier Lig maçında Spartak Moscow ile Terek, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Spartak Moscow 14 puanla 2. sırada, Terek 7 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Spartak Moscow, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Terek son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 723 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Moscow kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Terek sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Spartak Moscow son hafta oynanan Dinamo Moscow maçında 0-1 yenildi.

Terek ise Amkar Perm maçında 0-0 berabere kaldı.

Spartak Moscow, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Terek, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Terek 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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